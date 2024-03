Economia: Tempesta (Pd), Roma riparte ora avanti con cantiere sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi due anni e mezzo ci siamo confrontati con i principali attori economici di Roma e su innovazione, investimenti, digitalizzazione, snellimento della burocrazia, qualità della vita, dei servizi e dello spazio pubblico, continueremo a farlo, lavorando come abbiamo già fatto per impiegare i fondi straordinari. Così Giulia Tempesta del Pd e presidente della Commissione capitolina Bilancio durante il Consiglio straordinario sull'economia cittadina. "Con lo svanire degli effetti positivi del Giubileo del 2000, Roma ha vissuto un deficit di competitività, stabilità e di coesione tra le forze politiche. Sono mancati gli investimenti per decenni e, come è sotto gli occhi di tutti, il coraggio di fare scelte forti e strutturali per il futuro da parte di chi ci ha preceduti. Il tessuto socio-economico si è impoverito, si sono acuite le disuguaglianze come ci dice il rapporto di Banca d'Italia, ma anche quello della Caritas", prosegue Tempesta. (segue) (Com)