Economia: Tempesta (Pd), Roma riparte ora avanti con cantiere sociale (2)

- "Abbiamo avviato il risanamento e rilancio di tutte le nostre Partecipate. Non ci siamo nascosti dietro i problemi, abbiamo capito che non basta aprire cantieri fisici per far ripartire la città, ma curarsi degli "esclusi" storici, le persone private di casa, assistenza, lavoro e sicurezza sul lavoro, tema centrale da affrontare assieme ai rappresentanti dei lavoratori. Sono ripartiti i grandi eventi e il 2023 è stato un anno record per il turismo", sottolinea ancora Tempesta. "Dobbiamo valorizzare il grande capitale di conoscenza, gli atenei, gli enti di ricerca e rendere centrale la parità di genere, lavorare per colmare il gap in retribuzione e avanzamento di carriera che è un altro aspetto di questo "cantiere sociale" che non può venire meno. Questo vogliamo portare nella dimensione sociale e condividere con tutti gli attori sociali ed economici perché questa è la nostra postura di governo. Se riusciremo a fare questo Roma ripartirà davvero", conclude Tempesta. (Com)