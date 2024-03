Ue: Tinder si impegna a informare consumatori su prezzi personalizzati per servizi premium

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di un dialogo con la Commissione europea e le autorità nazionali per i consumatori, Tinder, una delle più note applicazioni mobili per incontri, si è impegnata a informare i consumatori che gli sconti proposti per i servizi premium sono personalizzati con mezzi automatici. È quanto si legge in una nota dell'esecutivo Ue. "Tinder utilizza mezzi automatizzati, ad esempio, per identificare i consumatori che hanno mostrato scarso o nessun interesse nei loro servizi premium a un prezzo standard, per poi offrire loro sconti personalizzati. La personalizzazione degli sconti senza informare esplicitamente i consumatori è scorretta perché impedisce loro di fare una scelta consapevole", sottolinea l'esecutivo Ue. La rete di autorità nazionali per la tutela dei consumatori ha riscontrato che Tinder ha applicato tali prezzi personalizzati senza informare i consumatori, violando così la normativa Ue sui consumatori. Inoltre, fino all'aprile 2022, Tinder offriva prezzi più bassi per i suoi servizi premium in base all'età, senza informare gli utenti. Tinder ha interrotto questa pratica prima dell'inizio dell'indagine, specifica la nota di Bruxelles. (segue) (Beb)