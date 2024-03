Ue: Tinder si impegna a informare consumatori su prezzi personalizzati per servizi premium (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (Cpc), coordinata dalla Commissione europea e guidata dall'Agenzia svedese per i consumatori e dall'Autorità olandese per i consumatori e i mercati, ha avviato il dialogo con Tinder nel luglio 2022. Al termine del dialogo, Tinder si è impegnata a non applicare prezzi personalizzati in base all'età senza informare i consumatori in modo chiaro e diretto; informare chiaramente i consumatori che gli sconti sui prezzi dei servizi premium sono personalizzati con mezzi automatizzati; e a informare i consumatori sul motivo per cui vengono offerti loro sconti personalizzati, ad esempio perché non erano disposti ad acquistare i servizi premium di Tinder a una tariffa standard. "La Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (Cpc) monitorerà attivamente il modo in cui Tinder attua gli impegni sull'app e, se necessario, imporrà il rispetto della normativa, ad esempio attraverso l'imposizione di sanzioni", conclude il comunicato della Commissione europea. (Beb)