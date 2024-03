Abruzzo 2024: Calenda, Luciano D'Amico, competenza di fronte allo sbaraglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- "Luciano D’Amico è un candidato straordinario, un amministratore colto e preparato e un liberale progressista", scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda, rilanciando la sua intervista a "L'aria che tira" su La7. "Per invertire la rotta, l’Abruzzo merita persone serie come lui. Non è una questione di destra o di sinistra, ma di competenza di fronte allo sbaraglio", conclude. (Rin)