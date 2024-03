Myanmar: l’Esercito Arakan avanza nello Stato di Rakhine e s’avvicina alla capitale Sittwe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito Arakan, uno dei gruppi armati etnici che combatte contro la giunta militare al potere dal 2021 in Myanmar, si sta avvicinando alla città di Sittwe, capitale dello Stato di Rakhine, nell’ovest del Paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Radio Free Asia”, finanziata dal Congresso degli Stati Uniti. La formazione armata ha annunciato di aver preso il controllo della città di Ponnagyun, situata a soli 24 chilometri a est di Sittwe, dopo aver conquistato altre sei città tra gli Stati di Rakhine e Chin a partire dallo scorso novembre, quando è terminato un cessate il fuoco rimasto in vigore per un anno. Residenti locali citati da “Rfa” riferiscono di circa 300 persone in fuga ogni giorno da Sittwe in previsione di futuri scontri armati, nella maggior parte dei casi verso altre città già conquistate dall’Esercito Arakan come Pauktaw, Kyauktaw, Minbya e Mrauk-U. Altri hanno preso voli per Yangon, principale città commerciale del Myanmar. (segue) (Fim)