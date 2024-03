Myanmar: l’Esercito Arakan avanza nello Stato di Rakhine e s’avvicina alla capitale Sittwe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente lo Stato di Rakhine non dispone di linee ferroviarie funzionanti e la giunta ha imposto un divieto di viaggio che rende difficili i trasferimenti via terra e via mare. A Sittwe è stato anche imposto un coprifuoco, ulteriore segnale dell’approssimarsi degli uomini dell’Esercito Arakan. In città risiedono circa 150 mila persone, ma metà degli abitanti avrebbe già lasciato le proprie abitazioni. Stando ai dati diffusi ieri, 6 marzo, dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), i combattimenti in corso nell’area hanno provocato lo sfollamento di 148.500 persone a partire dal 13 novembre scorso. Ad acuire i timori della popolazione locale vi è il bombardamento delle forze armate governative che lo scorso 29 febbraio ha colpito un mercato affollato a Sittwe, uccidendo dodici persone e ferendone in maniera seria altre 18. Altri attacchi aerei hanno danneggiato una scuola elementare e diverse case a Minbya, altra città dello Stato sotto il controllo dell’Esercito Arakan. (segue) (Fim)