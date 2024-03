Myanmar: l’Esercito Arakan avanza nello Stato di Rakhine e s’avvicina alla capitale Sittwe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta il 31 gennaio ha esteso per altri sei mesi, fino al 31 luglio, lo stato d’emergenza in vigore nel Paese, prorogando il governo del Consiglio per l’amministrazione dello Stato (Sac), nome ufficiale della giunta, e consentendo al suo capo, il generale Min Aung Hlaing, di esercitare pienamente i poteri legislativi, esecutivi e giudiziari. Si tratta della quinta proroga consecutiva dello stato d’emergenza, proclamato la prima volta dopo l’estromissione, tre anni fa, del governo eletto della consigliera di Stato Aung San Suu Kyi, successivamente arrestata e processata per diversi capi d’accusa. Nella stessa giornata il governo militare ha annunciato un allentamento delle restrizioni imposte alla registrazione dei partiti politici, abbassando le soglie minime di iscritti e presenza a livello comunale, senza però fornire indicazioni temporali sulle prossime elezioni. Lo scorso anno la giunta ha sciolto 40 partiti politici, tra cui la Lega per la democrazia di Aung San Suu Kyi. (segue) (Fim)