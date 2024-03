Myanmar: l’Esercito Arakan avanza nello Stato di Rakhine e s’avvicina alla capitale Sittwe (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leva militare e la proroga dello stato d’emergenza giungono in una fase di forte difficoltà per il regime dopo le sconfitte subite negli ultimi mesi dalle forze armate controllate dalle giunta da parte di diversi gruppi armati etnici. Lo scorso autunno, infatti, è iniziata una pressante offensiva delle milizie etniche. Con l’Operazione 1027 (scattata il 27 ottobre) l’Alleanza delle tre confraternite (Tba) – comprendente l’Esercito dell’Arakan (Aa), l’Esercito dell’Alleanza nazionale democratica del Myanmar (Mndaa) e l’Esercito di liberazione nazionale ta’ang (Tnla) – ha attaccato simultaneamente diverse postazioni dell’Esercito, della Polizia e di altre forze di sicurezza nello Stato settentrionale di Shan. Gli attacchi si sono poi estesi alle regioni di Mandalay e Sagiang. Un’Operazione 1107 e un’Operazione 1111 sono state lanciate il 7 e l’11 novembre da altre organizzazioni etniche armate nello Stato orientale di Kayah. Il 12 gennaio il ministero degli Esteri cinese ha annunciato di aver mediato un accordo di cessate il fuoco tra le parti, entrato in vigore l’11 gennaio nel solo Stato di Shan. (Fim)