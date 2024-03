Economia: Pelecca (Cisl), a Roma investimenti straordinari ma fare rete per lavoro e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma "sta vivendo una situazione storica straordinaria, con opportunità irripetibili per le cifre degli investimenti pubblici. Bisogna fare rete e sistema per centrare gli obiettivi ambiziosi che abbiamo". Lo ha detto Rosita Pelecca della Cisl del Lazio, in occasione della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sull'economia cittadina. "Il lavoro però è sempre più precario e dobbiamo fare in modo che importanti momenti di confronto, come questo, portino a ricadute positive degli investimenti del Pnrr e del Giubileo - ha aggiunto -. I sindacati sono la voce dei lavoratori ma anche degli ultimi, di coloro che hanno bisogno di sostegno e certezze, non soltanto delle opere ma anche di investimenti inclusivi e sostenibili. Abbiamo firmato un patto per un lavoro sostenibile, ci sono tutti gli attori della città e la Cisl propone di partire da qui per fare rete e sistema".(Rer)