Delitto Senago: madre Giulia, mio marito disse che non era lei a scrivere i messaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mio marito mi disse: 'non è lei a scrivere i messaggi'". È questa la ricostruzione delle prime ore successive alla denuncia di scomparsa della figlia Giulia, raccontata dalla madre, Loredana Femiano, davanti alla Corte D'Assise di Milano, nel processo contro Alessandro Impagnatiello. "Giulia non aveva problemi psichiatrici e non aveva mai parlato di istinti suicidi", ha poi ribadito rispondendo alle domande delle pm, la madre di Giulia. (Rem)