Nucleare: Gava, ripartire da visione di Fermi, governo c’è

- "La mia presenza qui oggi è testimonianza concreta della massima apertura del governo sul nucleare e della necessità di dialogare sul tema. Abbiamo il dovere di superare la vulnerabilità energetica del Paese attraverso un mix che includa anche questa fonte, che è sicura e pulita". Lo ha detto il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava intervenendo alla tavola rotonda organizzata da Formiche dal titolo "Energie del domani. Il contributo del nuovo nucleare alla strategia di decarbonizzazione del Paese", oggi a Roma. "Dopo il blocco sentimentalistico di Chernobyl, ripartiamo dalla visione di un grande italiano come Enrico Fermi. Importante sarà lavorare anche sulla comunicazione e sulla formazione, in particolare dei giovani, così come è urgente sederci ai tavoli Ue da membri di diritto, non già da osservatori, perché stare a guardare mentre gli altri Paesi vanno avanti non è intelligente. Il nucleare sarà al centro anche del prossimo G7 a presidenza italiana. Il governo c’è", ha aggiunto.(Rin)