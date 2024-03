Sardegna: fondazione Gimbe, nell'Isola mancano 102 medici di famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna mancano i medici di famiglia. I dati diffusi dalla Fondazione Gimbe rivelano che nell'Isola sono 102 i medici che mancano all'appello e che tra il 2019 e il 2022 i medici di famiglia si sono ridotti del 34,2 per cento, un dato che dà all'Isola un poco invidiabile primato sul resto d'Italia. In Sardegna, inoltre, il massimale di 1.500 assistiti viene superato dal 48,1 per cento del totale dei medici di medicina generale della regione (la media nazionale è pari al 47,7 per cento). Il numero medio di assistiti per medico nell'intera regione è pari a 1.381 (la media nazionale è di 1.353). Nel 2022 per il 79,7 per cento dei medici ha esercitato la professione in media oltre 27 anni dalla laurea (media nazionale 72,5 per cento). 333 dottori, secondo Gimbe, hanno compiuto o compiranno 70 anni tra il 2023 e il 2026, raggiungendo così l'età massima per la pensione (deroghe escluse). Le prospettive non sono rosee: considerando l'età di pensionamento ordinaria di 70 anni e il numero borse di studio per gli anni 2020/2023, nel 2026 il numero dei medici diminuirà di 9 unità rispetto al 2022. (Rsc)