Speciale difesa: Weber (Ppe), serve unione della difesa, uniti saremo più forti

- Serve un'Unione europea della difesa. Lo ha dichiarato il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, intervenendo al Congresso del Ppe a Bucarest. "Dobbiamo rafforzare la base economica dell'Europa. Innovazione, Mercato unico, meno burocrazia, commercio. Molti leader ne hanno già parlato durante il Congresso e noi proteggeremo l'Europa", ha detto. Chiunque sarà alla Casa Bianca, 330 milioni di americani non difenderanno a lungo termine 440 milioni di europei. Dobbiamo difendere la nostra Europa con le nostre forze", ha aggiunto. "E questa non è un'idea nuova. De Gasperi aveva le lacrime agli occhi quando fu informato del veto della Francia all'Unione Europea della Difesa nel 1954. Con un unico esercito, un'altra guerra in Europa è impossibile", ha proseguito Weber. "Oggi siamo tornati a questa idea. Uniti dobbiamo essere così forti che Putin non possa provare ad attaccarci. Dobbiamo essere noi a guidare questo processo, gli altri non lo faranno. Lo vediamo in una piccola lotta psicologica tra il socialista Scholz e il liberale Macron. Loro fanno comunicazione, noi facciamo politica. Dipende da noi. Chi altro, Se non noi?", ha concluso Weber. (Rob)