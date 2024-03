Speciale difesa: Crosetto, Kuwait riceverà 13 Eurofighter da Italia nei prossimi 18 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait riceverà dall'Italia 13 caccia multiruolo Eurofighter nei prossimi 18 mesi. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista al quotidiano "Kuwait Times", in cui ha parlato della crescente cooperazione bilaterale tra Kuwait e Italia, in particolare nel campo della difesa. Ieri, Crosetto era in visita ufficiale nel Paese del Golfo, dove ha incontrato l'omologo kuwaitiano, Fahad Yusuf Saud Al Sabah, e visitato il contingente italiano, oltre a essere stato ricevuto dal capo di Stato maggiore, Bander al Muzain, e dal sottosegretario del ministero della Difesa, Abdullah Mishal Al Sabah. I 13 caccia rientrano nel programma "Eurofighter Kuwait". Crosetto ha affermato che la stretta collaborazione tra Italia e Kuwait è un esempio di come le relazioni bilaterali possano evolvere positivamente nel tempo, abbracciando un'ampia gamma di settori. "La nostra cooperazione, che dura da oltre 60 anni, ha visto sviluppi significativi in settori cruciali come quello della difesa. Il rafforzamento della cooperazione bilaterale, specialmente nel contesto della difesa, è un pilastro fondamentale per garantire la pace e la stabilità regionale, offrendo al contempo opportunità di investimento reciproche e stimolando le nostre economie", ha sottolineato il ministro, ricordando che i ministeri della Difesa dei due paesi stanno lavorando per rinnovare il memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di difesa, scaduto di recente. "La cooperazione tra i nostri due Paesi è un esempio di come le nazioni possano lavorare insieme per affrontare le sfide comuni e promuovere lo sviluppo sostenibile. A questo proposito, il Kuwait ha svolto un ruolo cruciale nella lotta contro il terrorismo e il Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell'Iraq e del Levante), offrendo un prezioso sostegno sia a livello regionale che internazionale, rafforzando ulteriormente il legame tra le nostre due nazioni", ha osservato Crosetto. (Res)