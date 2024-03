Speciale difesa: Tajani, Forza Italia sostiene proposta su creazione nuovo commissario alla Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia sostiene la proposta di Ursula von der Leyen di creare un nuovo commissario Ue alla difesa. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel suo intervento al congresso del Partito popolare europeo (Ppe) in corso a Bucarest. “Senza una difesa europea non saremo abbastanza importanti nel mondo e ciò non va contro la Nato ma a sostegno della Nato”, ha detto Tajani. (Res)