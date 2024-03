Speciale difesa: colloqui tra Libia e Malta su cooperazione tra forze navali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle Forze armate libiche fedeli al Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Mohammed al Haddad, si è incontrato a Tripoli con il ministro dell’Interno di Malta, Barion Camilleri, per discutere della cooperazione tra le forze navali dei due paesi. L'incontro ha riguardato anche questioni relative alla formazione militare e ad altri ambiti delle forze armate. La visita del ministro maltese in Libia, avvenuta ieri, ha incluso incontri con l'omologo libico, Imad Trabelsi, per discutere della cooperazione bilaterale sulla questione migratoria e sulle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. (Lit)