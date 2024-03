Industria: Bonomi (Confindustria), senza non c'è Italia, governi valutati nel merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio rapporto con i presidenti del Consiglio? Ho sempre cercato di valutare i governi nel merito dei provvedimenti". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, ospite questa mattina di "ReStart" su Rai3."Quando hanno fatto bene, ho detto che facevano bene, quando, secondo noi, non facevano bene, glielo abbiamo detto. Io - ha aggiunto - ho avuto un ottimo rapporto con il presidente Conte, con il presidente Draghi e con la presidente Meloni. Noi abbiamo cercato di dare un contributo non in un'ottica partigiana, di categoria, ma convinti che il bene dell'industria è il bene dell'Italia. Noi siamo la seconda potenza manifatturiera, quella italiana è un'industria forte che sta stupendo ancora il mondo; i dati ce lo dicono. E, quindi, credo che senza industria non c'è l'Italia". (Rin)