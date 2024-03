Ucraina: "Ria Novosti", Kiev vuole comprare attrezzature militari russe dal Kazakhstan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ukrspetsexport, società statale ucraina attiva nel settore di commercio di armi, sta negoziando con il Kazakhstan sugli acquisti di prodotti del complesso militare-industriale russo per le esigenze delle Forze armate dell'Ucraina. E' quanto ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" una fonte informata. "Tutto indica che gli ucraini possono trasferire i componenti prodotti nella Federazione Russa per i sistemi di parafreno Pgk-10 per aerei Su-24 e Mig-29", ha spiegato la fonte. Secondo l'interlocutore di "Ria Novosti", è evidente "il grande rischio" per Astana di "screditare l'alleanza con Mosca" e causare danni alla cooperazione economica con la Russia. (Rum)