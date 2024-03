Portogallo: Alleanza Democratica di Montenegro riunisce conservatori per riconquistare Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico (Psd) di Luis Montenegro si presenta alla elezioni del 10 marzo prossimo alla guida di Alleanza democratica (Ad), una coalizione di centrodestra che ingloba il Centro democratico-sociale Partito popolare (Cds-Pp) ed il Partito popolare monarchico (Ppm), nessuno dei quali aveva ottenuto rappresentanza parlamentare alle elezioni del 2022. Il testo dell'accordo evidenzia i "fallimenti" dei governi socialisti degli ultimi otto anni che avrebbero portato ad un "impoverimento del Portogallo", ad aumento della pressione fiscale e il "profondo degrado" dello stato sociale, particolarmente grave nella sanità e nell'istruzione, ma anche nella sicurezza o negli alloggi. L'Ad cercherà, dunque, di sfruttare la debolezza del Partito socialista dopo l'uscita di scena inaspettata del primo ministro Antonio Costa per il suo coinvolgimento in una indagine per presunta corruzione legata a progetti rinnovabili, per riprendere la guida del Paese. (segue) (Spm)