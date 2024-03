Portogallo: Alleanza Democratica di Montenegro riunisce conservatori per riconquistare Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito agli scenari post-elettorali che ipotizzano, di fatto, un pareggio tecnico con il Ps, il leader del Psd ha garantito che non è disposto a scendere a patti con il partito sovranista Chega. "Non abbiamo mai governato e non governeremo mai con l'appoggio dell'estrema destra o dell'estrema sinistra", ha assicurato. A questo proposito, Montenegro ha ipotizzato che, se non dovesse raggiungere la maggioranza assoluta, l'alternativa sul tavolo potrebbe essere un accordo con Iniciativa Liberal, partito conservatore che sta attraversando, tuttavia, un periodo di rallentamento dopo lo slancio di due anni fa. Chega, già terza forza parlamentare, sta vivendo un'ondata crescente di consensi nel Paese. (segue) (Spm)