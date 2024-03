Portogallo: Alleanza Democratica di Montenegro riunisce conservatori per riconquistare Paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sondaggi lo danno tra il 16 e il 19 per cento delle preferenze, il che aumenterebbe il suo peso parlamentare che potrebbe superare i 40 deputati all'Assemblea della Repubblica. Se Nuno Santos ha affermato pubblicamente durante l'atteso faccia a faccia televisivo che permetterà un governo di minoranza di Alleanza Democratica se quest'ultima rinuncerà al sostegno di Chega per la formazione di un nuovo governo, da parte sua, Montenegro non ha chiarito cosa farebbe se sarà il Ps la formazione più votata il 10 marzo. A meno di una settimana dal voto, dunque, in Portogallo domina l'incertezza non solo sullo schieramento che vincerà le elezioni, ma soprattutto sugli scenari post-elettorali se, come indicano i sondaggi, si assisterà con molta probabilità ad un pareggio tecnico. (Spm)