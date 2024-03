Trasporti: nel 2024 le Forze dell'Ordine e le Forze Armate potranno circolare gratuitamente in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per tutto il 2024 le Forze dell'Ordine e le Forze Armate potranno circolazione gratuitamente, anche se fuori servizio, sui mezzi di trasporto pubblico in Lombardia con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale di bordo. Lo prevedono i protocolli d'Intesa siglati a Palazzo Lombardia dal presidente Attilio Fontana e dagli assessori Romano La Russa (Sicurezza, Protezione Civile) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità Sostenibile) con le Forze dell'Ordine e le Forze Armate. La Regione Lombardia ha stanziato 6.100.000 euro da destinare alle aziende che consentono la circolazione gratuita. (segue) (Com)