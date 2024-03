Trasporti: nel 2024 le Forze dell'Ordine e le Forze Armate potranno circolare gratuitamente in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi hanno durata sino al 31 dicembre 2024. Quello sottoscritto con le Forze dell'Ordine consente la circolazione a titolo gratuito agli agenti e ufficiali sui servizi ferroviari regionali, automobilistici interurbani e di navigazione sul lago d'Iseo. Nonché sui servizi automobilistici urbani e metropolitani. Il protocollo con le Forze Armate consente la circolazione a titolo gratuito ad ufficiali, sottoufficiali e militari di truppa sui treni del servizio ferroviario regionale. I rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate - si legge nel documento - devono presentarsi al personale di bordo, al momento della salita su un mezzo o un convoglio di trasporto pubblico, indicando la tratta percorsa e l'ubicazione a bordo del mezzo. Devono anche fornire assistenza al personale di bordo in caso di necessità di accertamento di identità o per interventi di ripristino dell'ordine pubblico. (segue) (Com)