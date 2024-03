Trasporti: nel 2024 le Forze dell'Ordine e le Forze Armate potranno circolare gratuitamente in Lombardia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente la presenza di una divisa, di un rappresentante delle Forze dell'Ordine - ha detto Fontana - è un mezzo attraverso il quale aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini. Ma è anche un modo per realizzare concretamente azioni a tutela dei viaggiatori", afferma il presidente della regione Attilio Fontana. "Abbiamo voluto fortemente rinnovare una convenzione che funziona da deterrente nei confronti di episodi vandalistici e criminosi sui mezzi di trasporto in Lombardia", sottolinea l'assessore Lucente. "Il protocollo - conclude La Russa - oltre a rappresentare un'agevolazione per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, garantisce una maggiore sicurezza sui treni e sull'intera rete del trasporto pubblico lombardo". (Com)