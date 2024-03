Sport: Innocenti (Fir), sold out Olimpico per Italia-Scozia Rugby

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la partita del torneo 6 Nazioni di sabato 9 marzo l'Olimpico di Roma è "sold-out, ci saranno oltre 69.869 spettatori, di cui circa 15 mila scozzesi. Sono molto orgoglioso". Lo ha annunciato il presidente della Federazione Italiana Rugby, Marzio Innocenti, presentando presso la sede della Regione Lazio il report "Effetto sei nazioni, il modello Lazio con la valutazione d'impatto sul turismo e sui territori". "Il turismo e il rugby compongono un binomio importante per il nostro Paese e per noi. Solo di gettito fiscale, nell'edizione 2023 abbiamo procurato circa 600 mila euro per Roma Capitale - ha aggiunto Innocenti -. Anche l'impatto complessivo è stato di 37,2 milioni di euro di valore economico per il territorio del Lazio generato dal turismo sportivo. Abbiamo curato molto anche sostenibilità ambientale: siamo orgogliosi di dare questo contributo alla nostra società. Rendere sempre più grande questo torneo è per noi un impegno non solo sportivo, ma anche nei confronti dell'intero Paese", ha concluso Innocenti. (Rer)