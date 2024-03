Russia: Mollicone (Fd'I), Jorit e Muti artisti a cappello del dittatore Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sconvolgono le immagini della 'delegazione italiana', formata da Ornella Muti, la figlia Naike e lo street artist Jorit, in Russia. Sono dei mercenari, artisti a cappello del dittatore postsovietico Putin. Un conto è il rispetto della cultura e arte russa, un altro prestarsi a operazione di propaganda di guerra, a maggior ragione dopo l'assassinio di Navalny. Pecunia non olet, ma in questo caso trasuda sangue". Lo dichiara il presidente della Commissione cultura della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. (Rin)