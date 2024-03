© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: sicurezza, Articolo 23 sarà sottoposto domani al Consiglio legislativo - Il disegno di legge sulla sicurezza nazionale noto come Articolo 23 della Legge fondamentale di Hong Kong sarà sottoposto al Consiglio legislativo, l'assemblea parlamentare della regione amministrativa speciale cinese, domani, 8 marzo. È quanto si legge in una nota dell'amministrazione. L'Articolo 23 conferisce all'amministrazione dell'ex colonia britannica di emanare leggi proprie per "vietare qualsiasi atto di tradimento, secessione, sedizione, sovversione" contro il governo della Cina o il furto di segreti di Stato. Può inoltre vietare a organizzazioni o organismi politici stranieri di condurre attività politiche nella regione, nonché impedire a organizzazioni o organi politici di Hong Kong di allacciare legami con le controparti straniere. La nota è stata diramata al termine di una consultazione pubblica sul disegno di legge tenuta dall'ufficio di sicurezza di Hong Kong dal 30 gennaio al 28 febbraio scorsi. (segue) (Res)