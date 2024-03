© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Australia-Vietnam: primi ministri concordano elevazione relazioni a partenariato strategico - I primi ministri di Australia e Vietnam hanno concordato oggi di elevare le relazioni bilaterali a partenariato strategico e hanno discusso il rafforzamento delle relazioni economiche tra i rispettivi Paesi, nell'ambito della strategia del governo australiano per ridurre la dipendenza commerciale del Paese dalla Cina. Albanese ha ricevuto il premier vietnamita Pham Minh Chinh in occasione della visita di Stato di quest'ultimo in Australia, in occasione del vertice speciale Australia-Asean che si è tenuto questa settimana a Melbourne. Albanese ha ricordato che l'interscambio commerciale tra Australia e Vietnam è aumentato del 75 per cento in due anni a 25,7 miliardi di dollari australiani (16,9 miliardi di dollari Usa) nel 2022, e Hanoi è diventato il 12mo partner commerciale di Canberra. (Res)