I fatti del giorno - America latina

- Haiti: Usa, premier Henry deve velocizzare transizione verso una governance inclusiva - Le autorità statunitensi non intendono chiedere le dimissioni del primo ministro ad interim di Haiti, Ariel Henry, ma lo esortano a “velocizzare la transizione verso una struttura di governo rafforzata e inclusiva”. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Deve fare concessioni nell’interesse dei cittadini: serve una governance inclusiva, che possa preparare il Paese ad una missione multinazionale di sicurezza e aprire la strada all’organizzazione di elezioni libere e trasparenti”, ha detto, aggiungendo che le misure da mettere in atto per raggiungere questo obiettivo includono anche l’istituzione di un consiglio di transizione. (segue) (segue) (Res)