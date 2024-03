© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Lula sulle elezioni in Venezuela, l'opposizione concorra anche di fronte a ostacoli - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha auspicato che a fronte di eventuali ostacoli, come ha fatto lui stesso in passato, le opposizioni del Venezuela decidano di concorrere alle elezioni presidenziali. "Nel 2018 mi è stato impedito di concorrere alle elezioni e invece di piangere ho nominato un altro candidato al mio posto, e lui ha partecipato", ha detto Lula nel corso di una conferenza stampa congiunta a Brasilia con il capo del governo spagnolo, Pedro Sanchez. (segue) (segue) (Res)