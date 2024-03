I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: commissario Onu diritti umani, “non c'è più tempo, urgente dispiegamento missione multinazionale” - Ad Haiti “non c’è più tempo, serve una risposta immediata”. È quanto ha affermato l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, a margine della riunione urgente del Consiglio di sicurezza Onu che si è svolta ieri per discutere della crisi nel Paese. Turk ha fatto appello al “dispiegamento immediato” e “senza ulteriori ritardi” della Missione multinazionale di supporto alla sicurezza (Mss). “Non c’è più tempo e questa è l’unica opzione realistica per salvare vite”, ha aggiunto Turk, evidenziando la gravità della situazione umanitaria. Dall’inizio dell’anno oltre mille persone sono state uccise e oltre 600 sono state ferite negli scontri tra band criminali. “Il sistema ospedaliero è al collasso”, ha affermato Turk. “Non c’è più tempo”, ha concluso il funzionario Onu. (segue) (segue) (Res)