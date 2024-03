Ucraina: Mitsotakis (Grecia), violazione diritto internazionale non è accettato da famiglia europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna violazione del diritto internazionale, dell’integrità territoriale o modifica dei confini con la forza potrà mai essere accettata dalla famiglia europea. Lo ha dichiarato il premier della Grecia, Kyriakos Mitsotakis, intervenendo al Congresso del Ppe in corso a Bucarest. Mitsotakis ha osservato che “nelle ore più oscure” l’Europa ha dato una risposta unita a sostegno dell’Ucraina e così dovrà continuare a fare, anche dal punto di vista del supporto militare. Il premier greco ha infine ricordato l’attacco su Odessa da parte delle forze russe proprio nel momento del suo incontro nella città ucraina con il capo dello Stato di Kiev, Volodymyr Zelensky. “Penso che abbiamo tutti un messaggio per il Cremlino: non ci faremo intimidire, continueremo a sostenere l’Ucraina e la sua popolazione per tutto il tempo necessario”, ha ribadito Mitsotakis.(Res)