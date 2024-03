Energia: firmato accordo Turchia-Somalia per esplorazione idrocarburi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo firmato oggi, definito “storico” dal sito web d’informazione “Middle East Eye”, concede alla Turchia il diritto di sviluppare le risorse marine della Somalia nella sua zona economica esclusiva. La Marina turca è già attiva al largo delle coste della Somalia e nel Golfo di Aden nell'ambito di una missione multinazionale contro la pirateria dal 2009. La Turchia, con la sua esperienza nell'esplorazione energetica offshore dimostrata dal ritrovamento di gas nel Mar Nero nel 2020, è ora impegnata nello sviluppo del gas per il consumo interno. Secondo una stima del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, la Somalia abbia riserve di petrolio e gas di almeno 30 miliardi di barili, ma lo sfruttamento richiede investimenti che potrebbero richiedere dai tre ai cinque anni. Nel 2022, il governo somalo ha firmato un accordo di esplorazione con la statunitense Coastline Exploration per sette blocchi offshore, con inizio delle perforazioni previsto per il 2025. (segue) (Tua)