Energia: firmato accordo Turchia-Somalia per esplorazione idrocarburi (3)

- Il Somaliland, regione settentrionale autonoma senza riconoscimento internazionale, ha firmato un accordo di esplorazione con la britannica Genel Energy nel 2022. Le perforazioni, che potrebbero portare alla scoperta di 5 miliardi di barili di petrolio, dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno. Tuttavia, Mogadiscio ha respinto l'accordo, considerandolo illegittimo. Secondo il “Middle East Eye”, l'accordo tra Turchia e Somalia richiederà ingenti sforzi da parte turca per l'esplorazione e lo sviluppo delle risorse, con un potenziale costo di almeno mezzo miliardo di dollari per l'esplorazione e alcuni miliardi per lo sviluppo continuativo. Attualmente, non è chiaro se la Turchia cercherà finanziamenti da parte di partner privati o pubblici per sostenere tali progetti. (Tua)