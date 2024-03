Imprese: presidente Assocamerestero, abbiamo capacità di far fruttare investimento Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Camere di commercio all’estero hanno la capacità di far fruttare l’investimento dello Stato. Lo ha detto Mario Pozza, presidente di Assocamerestero, durante l'evento "Lavorare insieme al futuro: le Camere di commercio italiane all’estero vicine alle imprese nel mondo". “Il cofinanziamento ministeriale che riceviamo per le nostre attività, oggi pari a nemmeno 7 milioni di euro all'anno, viene moltiplicato per circa altre sette volte nella realizzazione dei nostri programmi a vantaggio delle imprese. E questo grazie alla capacità delle Camere di stare sul mercato e di catalizzare altre risorse”, ha spiegato Pozza, evidenziando “l’efficacia e affidabilità nell’utilizzo del denaro pubblico”. (Res)