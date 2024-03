Veneto: domani sciopero dipendenti Enel di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 8 marzo, è stato indetto lo sciopero nazionale dei dipendenti di tutte le società del Gruppo Enel a seguito del fallimento dei numerosi tentativi di dialogo con l'azienda. In Veneto, hanno indetto lo sciopero le categorie sindacali del Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil. Lo sciopero, come riporta una nota, "vuole ribadire il netto 'no' delle lavoratrici e dei lavoratori al piano di sviluppo industriale presentato dal nuovo management, appena nominato alla guida del gruppo. Uno 'sviluppo' che poggia quasi esclusivamente su interventi tesi a massimizzare i profitti a spese dei lavoratori e della qualità dei servizi: aumento del carico di lavoro per i dipendenti di ogni area (dalla manutenzione degli impianti ai negozi di vendita), cambio inspiegabile degli orari di lavoro degli operativi, nessuna assunzione in vista, riduzione dell'utilizzo dello smart working, esternalizzare di buona parte delle attività elettriche. Quindi, centinaia di posti a rischio, qualità del lavoro e dei servizi in netta discesa, e nessun investimento sugli asset e sulle persone, nel segno di una crescita vera" ha concluso. (Rin)