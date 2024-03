Spagna: JxCat, legge di amnistia completa e di immediata applicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Uniti per la Catalogna (JxCat) di non votare a favore del disegno di legge sull'amnistia il 30 gennaio scorso al Congresso dei deputati ha permesso di concordare un nuovo testo "completo e immediatamente applicabile". Lo ha detto la portavoce delle formazione indipendentista alla Camera bassa, Miriam Nogueras, nel commentare l'intesa raggiunta con il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) ed Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) dopo oltre un mese di difficili trattative. Nogueras ha elogiato le modifiche introdotte in materia di terrorismo, tradimento e appropriazione indebita. "Questa legge, a differenza di quella del 30 gennaio, stronca sul nascere la possibilità che i vertici giudiziari spagnoli continuino ad avanzare nelle loro montature. Un terrorista non è una persona che esercita il suo diritto di manifestare", ha osservato l'esponente pro-indipendenza. La portavoce ha dissociato l'accordo su questa legge dalla negoziazione del bilancio generale dello Stato per il 2024. "Non c'entra nulla", ha spiegato, ricordando che il patto di investitura con i socialisti chiarisce che si dovrà andare "di accordo in accordo". "Una cosa è l'amnistia e un'altra è il bilancio", ha concluso Nogueras.(Spm)