Stellantis: De Palma (Fiom-Cgil), riaprire i cancelli Maserati deve essere una priorità del governo e del territorio

- Riaprire i cancelli di Maserati deve essere una priorità del governo, della Regione, del sindaco. Quello era Giovanni Agnelli Plant, che cos’altro devono fare? Il rischio che c'è è questo: non la transizione, ma il deserto. Lo ha affermato il segretario generale di Fiom-Cgil Michele De Palma commentando la produzione di Maserati a Torino, a margine di una conferenza organizzata all’interno della sede Cgil di Torino. “Il rischio è che a Grugliasco tra un po’ non cresceranno più le neanche gli alberi. Da un punto di vista industriale è un effetto domino che riguarda il territorio. Sono andati ad una riduzione degli occupati, poi hanno messo in cassa integrazione e poi li hanno trasferiti e dopo ancora hanno chiuso i cancelli. il tempo degli annunci o delle aspettative è finito cioè normalmente si fa un piano, un progetto e intorno a quegli obiettivi, a quel progetto poi dopo si determina l’occupazione e si gestiscono gli ammortizzatori - ha continuato De Palma -. (segue) (Rpi)