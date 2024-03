Stellantis: De Palma (Fiom-Cgil), riaprire i cancelli Maserati deve essere una priorità del governo e del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecco qui c’è un altro punto secondo me che va affrontato: non è più il tempo degli ammortizzatori sociali è il tempo del fatto che la gente torni a lavorare ed è il tempo il fatto che si torni a contrattare, che vuol dire ridurre l’orario di lavoro, perché l’unico modo che c’è per garantire l’occupazione non solo per quelli di ora, ma anche per quelli del futuro, cioè per dare una prospettiva ai ragazzi su questo territorio è il fatto che si vada verso una riduzione dell’orario lavoro negoziata con intervento anche di sostegno da parte del governo”, ha concluso De Palma. (Rpi)