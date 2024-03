Ue: da oggi piattaforme gatekeeper devono rispettare obblighi legge sui mercati digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi, Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft e ByteDance (proprietaria di TikTok), le sei società designate come gatekeeper dalla Commissione europea nel settembre 2023, dovranno rispettare pienamente tutti gli obblighi previsti dalla legge sui mercati digitali (Digital markets act - Dma). È quanto si legge in una nota dell'esecutivo europeo. Il Dma, si legge nella nota, mira a rendere i mercati digitali dell'Ue più contendibili e più equi e stabilisce nuove regole per 10 servizi di piattaforma fondamentali, come i motori di ricerca, i mercati online, gli app store, la pubblicità online e la messaggistica, e conferisce nuovi diritti alle imprese e agli utenti finali europei. Gli utenti commerciali nell'Ue che dipendono dai servizi offerti dai sei gatekeepers per raggiungere i propri clienti godranno di nuove opportunità a partire da oggi. Ad esempio, specifica l'esecutivo Ue, potranno beneficiare di un trattamento equo e di condizioni di parità quando sono in concorrenza con i servizi dei gatekeeper sulle loro piattaforme; potranno richiedere l'interoperabilità con i servizi dei gatekeeper per offrire nuovi servizi innovativi; potranno vendere le proprie applicazioni attraverso canali alternativi rispetto agli app store dei gatekeeper; potranno accedere ai dati generati dalle loro attività sulle piattaforme dei gatekeeper; e promuovere offerte e concludere contratti con i clienti al di fuori della piattaforma del gatekeeper. (segue) (Beb)