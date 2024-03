Ue: da oggi piattaforme gatekeeper devono rispettare obblighi legge sui mercati digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli utenti finali, invece, beneficeranno di una maggiore scelta e innovazione nello spazio digitale in Europa e potranno: reclamare il proprio potere di scelta e non essere vincolati alle scelte predefinite dei gatekeeper, ad esempio scegliendo app store e servizi alternativi; ottenere un migliore controllo sui propri dati potendo decidere se il gatekeeper può collegare i loro account e quindi tracciare e combinare i loro dati personali tra i diversi servizi; ottenere, trasferire e utilizzare facilmente i dati da un servizio o da un'applicazione a un'altra, consentendo di effettuare backup dei dati e di passare da un servizio all'altro senza soluzione di continuità; utilizzare servizi alternativi di identificazione elettronica o di pagamento in-app. I gatekeeper, si legge ancora nella nota della Commissione europea, hanno iniziato a testare le misure per conformarsi alla Dma prima della scadenza, innescando lo scambio da parte di terzi. (segue) (Beb)