Ue: da oggi piattaforme gatekeeper devono rispettare obblighi legge sui mercati digitali (3)

- A partire da oggi, i gatekeeper sono tenuti a dimostrare la loro effettiva conformità con la Dma e descrivere le misure adottate nelle relazioni di conformità. La Commissione analizzerà adesso con attenzione le relazioni di conformità e valuterà se le misure attuate sono efficaci nel raggiungere gli obiettivi degli obblighi previsti dal Dma. In caso di rischio di violazioni, la Commissione potrà avviare un procedimento per indagare sul potenziale non rispetto delle norme e imporre, in caso la violazione venisse riscontrata, ammende fino al 10 per cento del fatturato mondiale complessivo dell'azienda, che può arrivare al 20 per cento in caso di violazione ripetuta. Inoltre, in caso di violazioni sistematiche, la Commissione ha anche la facoltà di adottare rimedi aggiuntivi, come l'obbligo per il gatekeeper di vendere un'attività o parti di essa o il divieto per il gatekeeper di acquisire altri servizi connessi alla non conformità sistemica. (Beb)