Dossieraggio: Borghi (Iv), sedute Copasir sono segrete, di cosa parla Gelmetti?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Le sedute del Copasir sono segrete per legge. Come fa l'attuale senatore Gelmetti, che nella scorsa legislatura non sedeva neppure in Parlamento, ad affermare queste cose, peraltro fornendo versioni pasticciate e correggendosi in corsa?", afferma in una nota il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva e componente del Copasir. "Come fa a ricordare cose di riunioni che per legge sono coperte da segreto, e alle quali lui non ha mai partecipato perché non ne aveva alcun titolo? Dispone forse di canali particolari di informazione, che nel caso sarebbero devianti? Siamo in presenza di un inutile e puerile tentativo di Fratelli d'Italia di voler confondere le acque, e seminare zizzania", conclude. (Rin)