Economia: Tagliavanti (Camera commercio), Roma ha risposto a pandemia crescendo su digitale

24 luglio 2021

- Dopo la durissima esperienza pandemica "i dati economici ci davano un quadro non brillante sia per la capacità di reddito sia per gli investimenti, ma Roma ha mantenuto comunque un momento positivo ma ha visto una crescita di quelli che vengono definiti lavoretti". Lo ha detto il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, in occasione della seduta straordinaria dell'Assemblea capitolina sull'economia cittadina. "Nella fase pre pandemica c'è stata una una certa vitalità delle imprese periferiche - ha aggiunto - poi colpite dalla pandemia. Dobbiamo dire che durante la pandemia, però, Roma ha superato tutta una serie di incertezze e ha saputo superare la pandemia dal punto di vista della tenuta, soprattutto sanitaria. A Roma non ci sono state le tensioni sociali che ci sono state in altre città italiane. Si temeva un crollo del numero di imprese dopo la pandemia ma in realtà c'è stato un grande balzo in uno dei settori in cui Roma era in ritardo, il settore digitale. E' stato un grande passo in avanti per la città, eravamo in fondo alle classifiche e invece Roma ha dimostrato resilienza e volontà di ripartire. Sono cresciute poi le imprese dei giovani e delle donne".(Rer)