Siria: Israele bombarda Daraa in risposta al lancio di missili contro il Golan

- In risposta ai missili che hanno colpito il Golan occupato, Israele ha effettuato un bombardamento su due siti militari nella regione delle campagne di Daraa, precisamente vicino a Tal Umm Houran, tra le città di Nawa e Jassim. Lo riferisce l’Osservatorio siriano dei diritti umani (Sohr), una organizzazione non governativa con sede a Londra ma presente sul campo con una rete di fonti. Al momento non ci sono informazioni concrete riguardo alle perdite umane o ai danni materiali causati da tali attacchi. Secondo il Sohr, i missili lanciati da gruppi sostenuti dal partito sciita libanese Hezbollah verso le Alture del Golan sono stati il preludio ai successivi bombardamenti condotti da Israele. (segue) (Res)