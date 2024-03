Siria: Israele bombarda Daraa in risposta al lancio di missili contro il Golan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha registrato dall'inizio del 2024 un totale di 21 attacco di Israele 21 volte, con 14 bombardamenti aerei e 7 dell’artiglieria. Questi attacchi hanno colpito e distrutto circa 41 obiettivi, tra cui armamenti, depositi di munizioni, quartier generali, centri e veicoli militari, provocando la morte di 41 militari e paramilitari e il ferimento di altri 19, di varie nazionalità: nove iraniani della Guardia rivoluzionaria; dieci membri di Hezbollah libanesi; tre cittadini iracheni; dieci miliziani affiliati all'Iran di nazionalità siriana; quattro miliziani affiliati all'Iran di nazionalità non siriana; cinque individui non identificati. Inoltre, secondo il Sohr, 9 civili, inclusa una donna, sono stati uccisi negli attacchi israeliani. Gli obiettivi degli attacchi israeliani sono stati distribuiti come segue: dieci a Damasco e nelle sue campagne, sei a Daraa, tre a Homs, uno a Quneitra e ino a Tartous. L'Osservatorio siriano indica che Israele potrebbe colpire più di un governatorato contemporaneamente, il che giustifica la discrepanza tra il numero di attacchi e il numero di obiettivi colpiti. (Res)