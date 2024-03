Banca Generali: raccolta netta totale a 726 milioni di euro a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di febbraio Banca Generali ha realizzato una raccolta netta di 726 milioni di euro (+64 per cento su base annua), in netta crescita sia per volumi, sia per qualità della sua composizione. La raccolta netta totale – riferisce una nota – da inizio anno si è attestata a 1.049 milioni di euro (+22 per cento su base annua). Alla base del forte risultato si registra il deciso balzo in avanti della raccolta in prodotti e servizi di Investimento (Assets under Investment), di riflesso alla crescente domanda di riqualificazione del risparmio da parte delle famiglie. I flussi in questa categoria sono stati pari a 404 milioni di euro nel mese (503 milioni da inizio anno), rispetto ai 29 milioni di euro del corrispondente mese dello scorso anno. La crescita è stata ben distribuita tra tutte le linee di prodotto a conferma di una efficace diversificazione dell’offerta. I contenitori finanziari hanno ribadito il trend di crescita strutturale (178 milioni di euro nel mese, 235 milioni di euro da inizio anno) in virtù della loro offerta su misura. I prodotti assicurativi hanno confermato la ripresa avviata nei mesi scorsi con una raccolta netta positiva per 40 milioni di euro nel mese contro deflussi per 321 milioni nel corrispondente mese dello scorso anno. (segue) (Com)