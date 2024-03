Banca Generali: raccolta netta totale a 726 milioni di euro a febbraio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, i nuovi flussi in consulenza si sono attestati a 223 milioni di euro (328 milioni da inizio anno), intercettando la forte richiesta di advisory professionale specializzata sui portafogli in amministrato. Da evidenziare il risultato complessivo di risparmio gestito ed assicurativo del Gruppo a +243 milioni di euro (+287 milioni da inizio anno), mentre l’offerta di terzi chiude a -62 milioni di euro (-112 milioni da inizio anno). I flussi negli “Altri Attivi” sono stati pari a 322 milioni di euro nel mese (546 milioni da inizio anno), con una riduzione rispetto all’inizio del 2023 grazie ad una riduzione relativa dei conti amministrati e ad una stabilizzazione dei depositi. L’Amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa, ha commentato: “Il miglior febbraio di sempre nella storia della banca per volumi e qualità della raccolta alla luce della forte domanda nelle nostre esclusive soluzioni di investimento. I primi due mesi dell’anno sono in linea con i target di raccolta complessiva per quest’anno, con flussi netti superiori ai 6mld di cui 40-60 per cento investiti in soluzioni di risparmio gestito e servizio di consulenza evoluta (AuI). Stiamo anche raccogliendo molto interesse da banker di elevato standing interessati a venire in contatto con la nostra realtà per le opportunità di crescita in un ecosistema d’offerta distintivo negli investimenti e nel wealth management. L’accelerazione di queste settimane ci fa guardare con fiducia e ottimismo ai risultati dei prossimi mesi”. (Com)