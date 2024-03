Tunisia: parlamento approva disegni di legge su documenti d’identità biometrici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'audizione parlamentare, lo scorso 23 gennaio, il ministro dell'Interno, Kamel Feki, aveva sottolineato l'importanza dei due progetti di legge per "tenere il passo con l'evoluzione tecnologica a livello internazionale nel campo dei documenti d'identità e di viaggio, come nel caso del passaporto biometrico, secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, oltre a semplificare le procedure amministrative nel quadro della digitalizzazione dell'amministrazione pubblica". Nel rispondere alle commissioni, il ministro dell'Interno aveva garantito il rispetto delle disposizioni costituzionali e giuridiche in materia di protezione dei dati personali e di coinvolgere il Garante nazionale, sia nella redazione dei due progetti di legge, sia in sede di elaborazione dei testi attuativi, oltre a rigorose procedure contro la frode o la falsificazione di tali documenti. (Tut)